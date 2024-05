La vida vuelve a pegarle a Stefana Ruiz

La cantante panameña Stefana Ruiz enfrenta una nueva pelea con la vida, después de someterse a una radiocirugía que le ha dejado inmóvil su pie derecho.

Estefana ha sido sometida a varios procedimientos quirúrgicos por su diagnóstico de cáncer, perdió a sus dos padres, una trombosis y ahora una inmovilidad en su pie derecho por la radiocirugía.

En un video que compartió Stefana, señaló que lleva tres días haciendo un berrinche intermitente, pues después que celebraba con sus amigos el final de una racha de años tan caótica, de tanto dolor, de tantas pruebas, ahora le llega una nueva.

“La vida me bendijo con algo, con ojos de turista, que me hacen ver belleza donde la mayoría ve tristeza, rutina, enfermedad, mal karma, calamidad, no voy a mentir llevo tres días haciendo un berrinche intermitente, preguntándome cómo si esto le pasa al 3% de las personas que se someten a una radiocirugía y si pasaba iba a suceder en seis meses, a mí me sucedió a las dos horas de mi procedimiento, justo cuando celebraba con mis amigos con una pizza el final de esta racha de años tan caótica, de tanto dolor, de tantas pruebas”, señaló.

Aseguró que su realidad hoy es que no puede vivir el mundo de la manera que lo conocía, aunque le cueste imaginarlo, aprenderá a bailarlo.

“No puedo bailar como lo hacía, trabajar como lo hacía, correr, andar en bici, caminar, manejar, ni siquiera mover los dedos de mi pie como lo hacía”.

Estefana, quien reside en México, tiene dos días para reaccionar a unos esteroides, si esto no pasa significa que su cerebro tiene un daño permanente producto de la radiación y perderá la movilidad de su pierna para siempre.

La cantante no pierde las esperanzas, sabe que con su batallón de ángeles en forma de humanos que tiene cerca su vida será distinta, pero no peor.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio