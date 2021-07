'La Zambita' superó al bicho y le da las gracias a Dios por recuperarse rápido

Una publicación compartida de La Zambita (@lazambita)

“No tienen idea lo agradecida que estoy, porque me siento mal, sin ánimos de levantarse, dolor de cabeza horrible, congestionada y ponerse a cocinar, durante 15 días tocó mi puerta y me entregaba el desayuno, al mediodía, el almuerzo y en la tarde la cena… alimentarse bien es fundamental para superar el COVID-19 y ella me alimentó todo este tiempo", dijo sobre una vecina.

Recalca: "No existirá manera de pagarle, porque ese gesto tan humano que hizo por mí sin conocerme no tiene precio, gracias vecina”, expresó.

“Agradecida con mi familia, amistades y personas especiales, compañeros de trabajo por estar pendientes, de traerme comida igual, medicina, supermercado y orar por mí.Dios es maravilloso conmigo puso a personas muy lindas a mi alrededor, la verdad no tengo quejas, mis oyentes, gracias por sus mensajes y llamadas", afirmó.

Ella se une al grupo de famosos del patio que han superado esta enfermedad y han salido bien sin ninguna dificultad.