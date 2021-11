Laura Bozzo reaparece y afirma que lo ha perdido todo tras ser estafada

Luego desaparecer casi por completo de la vida pública y de que las autoridades mexicanas la acusaron de evasión fiscal, la presentadora volvió a Instagram para reiterar su inocencia a través de un largo texto que borró poco después.

Bozzo dice que lo ha perdido “todo”, en medio de un proceso por evasión fiscal que la ha mantenido en la clandestinidad casi total desde hace tres meses.

En un largo mensaje, la conductora nacida en Perú insistió en que fue víctima de contadores que la estafaron y la pusieron en aprietos con la justicia mexicana.

“Jamás evadí impuestos esto fue una auditoria del 2012 los contadores me estafaron, nunca vendí una casa embargada y lo probaré perdónenme por ser tan irresponsable estos tres meses han sido una pesadilla pero aprendí y confío en las autoridades y sobre todo en Dios que no me suelta de su mano”, dijo la celebridad de 70 años en Instagram.

Tras las acusaciones, las autoridades de México giraron una orden de detención en su contra e incluso coordinaron con la Interpol para buscarla en más de 195 países. La mala racha le dio un respiro la semana pasada, cuando un juez federal suspendió indefinidamente la orden de detención preventiva que pesaba sobre ella.

En el largo texto un poco enredado por la falta de signos de puntuación, Laura reiteró que no obró mal y habló sobre otros aspectos de su vida.

“Pronto esto se aclarará si hubiera sido ladrona no estaría así y no estoy en la quiebra por las propiedades que ustedes papás me dejaron lo que gané lo perdí todo, pero tengo talento y volveré a trabajar prometo esta vez hacer todo bien y no confiar en nadie es que solo sirvo para la tele, es mi vida”, puntualizó.

En su mensaje, que ya ha sido borrado, la celebridad también incluyó una foto de ella al lado de sus padres y volvió a mencionar que sufre de depresión, según reportó Las Estrellas.