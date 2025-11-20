Le dan calle a Barto, jueza decreta ilegal su aprehensión

El presentador del popular podcast Flow de la Música, Bartolo Encarnación Guanté, mejor conocido como “Barto”, recupera su libertad luego de enfrentar un proceso relacionado con presuntos delitos financieros y blanqueo de capitales.

La jueza de garantías Keyla Martínez decretó ilegal la detención de Barto porque su vinculación en el caso era “escasa”, señalando que no existían elementos sólidos para mantenerlo bajo investigación.

Su abogado, Víctor Orobio, afirmó que Barto no tenía conocimiento de las transacciones, no participó de los trámites ni recibió dinero de la entidad bancaria, agregando que su único pecado fue ser pariente de una persona (su suegra) que le transfirió la suma de dinero, que no es exagerada, es razonable.

“La detención fue ilegal, por qué fue ilegal, porque no había razón ni motivo ni necesidad de ir a allanar su casa, de aprehenderlo, traerlo esposado, de entregárselo a unidades de la Policía Nacional para que lo trajeran como un criminal, que no lo es, y que el único indicio es haber recibido una suma pequeña de dinero de su pariente, que es parte de su familia...”, aseguró su defensa.

Barto fue relacionado en la investigación por un depósito de $31,725 que recibió en 2019 por parte de su suegra, dinero proveniente de la venta de un terreno cuyo avalúo, según las autoridades, habría sido falsificado.