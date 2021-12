Le dan palo a Bettina por asistir a evento y quejarse en Twitter

La excascarosa Bettina García se ha llevado una lluvia de críticas en redes sociales, esto tras mostrar su opinión sobre su asistencia a un evento de la localidad con otras caras y posteriormente decir que había otras cosas más importantes por las que quejarse.

Las redes han estado prendidas, debido a que muchos cibernautas no están de acuerdo que se le diera publicidad al mismo.

Sin embargo, lo que a la gente no le gustó es que varios de los asistentes comenzaron a justificar su presencia, entre ellas, la conocida Bettina que decidió pronunciarse al ver que el rancho estaba ardiendo.

"Tantos casos de corrupción.. de maltrato, de violencia infanti, etc.. Y todo el mundo metido en la taquilla de este evento, ojalá ejercieran la misma acción en otros casos", dijo la famosa.

Como era de esperarse, de una le dijeron que se estaba pasando y comparando cosas que no tienen sentido.

"Dejen de justificar algo que está mal", "Ella habla de eso y es la reina del canje", "A veces es mejor no hablar y quedarse callado, porque la dañan", "Bettina mejor no opines de la situación, fuiste y ya, déjalo así", "La taquilla en Panamá es grande, van a peores cosas así que no hablen", "Varias caras fueron y ahora justifican la vaina, dejen la payasada que son unos vendidos", eran parte de los cientos de comentarios que se podían leer..

Me aburri del tema.. lo ultimo que digo 1. Fui a un evento que me invitaron 2. No tenia idea de lo que ocurria con la marca en Panama, sabia que había una disputa pero no que llegaba a nivel de violencia etc 3. Solo fui por yatra 4. No tengo que ver nada con la marca — Bettina García (@BettinaRomina) December 8, 2021