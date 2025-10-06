Show - 06/10/25 - 10:04 AM

Le dan palo a Marlene por gesto raro con su hijo

A muchas madres no le gustó que hiciera el movimiento mágico.

 

Por: Redacción / Web -

La conocida Marlene, una de las excompetidoras de Calle 7, ha quedado en el borde de la tormenta por realizar el famoso trend del “adicto a su madre y a su hijo” en TikTok.

Este trend ha sido visto por muchos como algo bonito y tierno, pero lo que generó polémica fue la manera en que ella lo hizo, mostrando una escena en la que parece inhalar sustancias mágicas.

La mella Marlene fue cuestionada por otras caras del patio y madres de familia que no comprenden el motivo de hacer esto para que la vean en redes.

 

 Octubre 06, 2025
