Le dicen llorón a Darell; panameños lo atacan por hablar mal de Sech

Un lluvia de crítica ha recibido el puertorriqueño Darell, esto luego que a través de diversas stories de su cuenta de Instagram, criticara a su colega Sech, con quien hace poco sacó el tema "Dame Break".

"Dame Break la metimos sin promo de Sech, que le dio alzheimer y se le olvidó quién lo trajo a el juego, everybody go to the discotek", dijo el famoso.

En su intervención ha cuestionado toda la carrera de Sech, además lo llamó un "mal agradecido" y que "se cree que está caminando por encima del cielo".

"En ese caso como te explico. Él apoyó la salida del tema con varios repost, cuento con mi promoción, bien seguro de mí. La canción es un éxito. Si me pongo ese chip, ahí se queda eso. Si lo subió bien y si no da igual", recalcó a un medio de su país hoy,

Darell le dijo a todos los que lo han criticado, a no meterse con él, ya que tiene muchos con quien "les puede caer".

Sech no ha dicho nada hasta el momento y sigue enfocado en su carrera musical.

