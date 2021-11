Le hubiese gustado que Diana fuese tendencia por ‘El Pacto’

Tras la falla del audio que tuvo Diana Villamonte en su presentación del Señorita Panamá, y que dio que hablar en redes porque salió corriendo a la parte de atrás del escenario, su madre, Yudi Villamonte, quien además es su “manager”, salió en defensa de la artista.

Según Yudi, le hubiese gustado que su hija fuese tendencia en Panamá por el estreno de su sencillo “El Pacto”, el cual ya está en YouTube, “y no porque le tocó devolverse tras bastidores por la razón que fuera y que claro está se le salió de las manos”.

“Un video que publicó una persona haciendo burla de esto, empañó ese momento mágico que ella tanto esperó, desatando múltiples comentarios y post en todas las redes sociales y, claro, salieron los abogados, profesores de artes escénicas, camarógrafos y un sinfín de personas dudando de la artista que aplauden cuando representa a nuestro país, Panamá, a nivel mundial, y cuestionando el porqué corrió del escenario, que un artista de verdad no se va etc., etc., cuando claramente al asumir sigues aportando a la burla y el irrespeto a tu artista”, detalló en sus redes sociales la madre de Dianita, en un post donde además dejó un video de la presentación completa.

Dejó claro que lo que escribió lo hizo como mamá, artista y fan de Diana Villamonte, teniendo todo el derecho de expresarse.