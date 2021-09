La ganadora de Proyecto Estrella 2004, Stephany Ruíz, le pide permiso al tiempo para ver crecer a su hija y para seguir disfrutando de los bellos detalles de la vida.

Ruiz, quien reside en México, hace poco confesó que arrancó una batalla contra el cáncer de mama, empezando sus primeros tratamientos contra esta enfermedad, que para ella es un recordatorio bastante crudo de que todos vamos a morir.

Publicidad

“Para mí, el cáncer es recordatorio bastante crudo de que nos vamos a morir, realmente no me muera de cáncer, no lo sé... vivimos como si fuéramos a vivir 80 años, como si lo supiéramos”, sentenció la artista en una reflexión en su cuenta de Instagram, la cual denominó “Qué es el cáncer”.

La istmeña, cuyo nombre artístico es Estefana, señaló que los seres humanos vivimos pensando que viviremos mucho tiempo, y dándole largas a muchas cosas, pero que ello lo único que pide es más tiempo.

“Vivimos postergardonos un te quiero, un te amo, una sonrisa, hemos convertido la sonrisa en algo tan caro... aquí estoy yo pidiéndole permiso al tiempo para ver crecer a mi hija, para ver el cielo más días, para poder sonreír, para poder dormir en los brazos de mi mamá”, afirmó Ruíz, que lucha la batalla más grande de su vida.

PUEDES VER: Algo Azul estará en AFI Latin American Film Festival

Destacó a sus seguidores a valorar las detalles de la vida, y que no sea una enfermedad la que te lleve a poder hacerlo.

“Ojalá que para usted no sea necesario tener una enfermedad tan cruel para darle valor a aquellas cosas que tenemos todo el tiempo, el olor a tierra mojada”, manifestó la cantante, quien dijo que ya pasó todas esas etapas de miedo, ansiedad y aceptación.

Añadió: “El diagnóstico no es una sentencia, yo pudo salir de esto, de lo que no salimos es de esta estructura es de querer más y nada es suficiente”

Estefana ha señalado que solo Dios sabe cuál es el plan que Dios tenga para ella con este momento que pasa.