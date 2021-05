Le recuerda a Gaby lo sucedido con fotos íntimas

Gaby Garrido recordó hace unos días en el juego de Házme una pregunta de Instagram, aquella vez en que fue la “comidilla” por la filtración de sus fotos íntimas.

Expresó que la persona a la que se la envió traicionó su confianza, pues lo quería ciegamente. “Me cuestionaron a mi y nunca al imbécil que las publicó... me sentí violada, avergonzada y llena de ira”, reveló Garrido hace unos días.

Por esta respuesta de Gaby, Andrés Morales tuvo que salir al paso, porque los cibernautas fueron hasta su cuenta para insultarlo, pues para aquellos no saben, Andrés y Gaby fueron parejas, y dichas fotografías se las había enviado a él.

“Gaby, si en algún momento lo llegas a leer, espero que lo leas en el tono más sano y apropiado que hay. Como con el que tú y yo hablábamos en un tiempo. Ella nos mencionó a mi, y a unos amigos que teníamos en común, que su celular fue robado en un concierto, y qué temía que vieran por mensajes y fotos que tenía ahí, ¿recuerdas Gaby?”, detalló Morales refrescando la memoria de la expresentadora.

Dejó claro que él nunca haría algo como lo sucedido y, aunque Gaby no dijo nombre, espera que “el imbécil” al que hace mención no sea él, porque después de casi 10 años volver a ser comidilla por algo que no tiene nada que ver, cabrea. “Yo nunca haría algo así ni a ti ni a nadie. Quien me conoce sabe lo torpe e irreverente que puedo ser. Pero malo, no. Y aunque no dice mi nombre, espero que no te refieras a mi. Es solo que ahora me han llovido ataques e insultos por esto, y no entendía qué pasaba. Solo paso por aquí a dejar esto, no a defenderme ni explicarme, no es algo que te deba a ti. Pero para que quede claro, quien sea que haya sido ‘ese imbécil’, por lo menos no fue este. Después de 10 años casi, volver a ser ‘comidilla’ por algo que no tiene nada que ver conmigo, cabrea. Y a los lectores, por favor, no seamos viciosos con la agresión y acoso, no es justo, ni bueno, ni saludable. Saludos”, puntualizó Morales.