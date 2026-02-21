Willie Colón y su despedida anticipada: “Ustedes me hicieron una estrella"

El fallecimiento de Willie Colón este 21 de febrero de 2026 ha sacudido al mundo de la salsa y la música latina. Considerado uno de los arquitectos del sonido salsero moderno, el artista dejó algo más que un legado musical: dejó un mensaje que hoy resuena con fuerza de despedida.

Meses antes de su muerte, durante el concierto “Idilio Sinfónico”, Colón pronunció palabras que ahora adquieren un tono casi premonitorio.

El último concierto de Willie Colón en Puerto Rico

La noche del 9 de agosto de 2025, el legendario trombonista se presentó en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan. Ante un público entregado, soltó una frase que hoy cobra un significado especial:

“Pero, esto puede ser mi último concierto. No que porque me voy a morir, ni nada. Ustedes se pueden morir antes, yo no sé”.

Con su característico humor directo y su estilo irreverente, el ícono de la música latina dejó entrever que cada presentación podía ser la última. No fue un anuncio formal de retiro, pero sí una reflexión consciente sobre el paso del tiempo.

El mensaje de despedida de Willie Colón

Más allá de la frase inicial, lo verdaderamente trascendental vino después. Colón agradeció a sus seguidores con un discurso cargado de memoria y humildad:

“Pero por muchas razones, y yo quiero tomar esta oportunidad para darte las gracias. Darles las gracias a todos ustedes. Algunos de ustedes me acompañaron desde los after hours de Mala Muerte en el barrio, a los clubes en Broadway y las fiestas en sus pueblos, y ustedes me acompañaron. Y yo los acompañé, compartí con ustedes mientras hacían una limpieza o iban a su casa o al trabajo. Yo estaba con ustedes y ustedes me hicieron una estrella a mí. Y por eso, estoy agradecido y orgulloso y me siento muy dichoso”.

En esas líneas se resume la relación simbiótica entre artista y público. El creador de himnos de la salsa clásica reconocía que su éxito no era individual, sino colectivo.

Un legado imborrable en la historia de la salsa

La muerte de Willie Colón marca el cierre de un capítulo fundamental en la historia de la salsa mundial. Su influencia trascendió generaciones y fronteras, consolidándolo como referente indiscutible del género.

Hoy, su discurso en San Juan se convierte en documento histórico: una despedida sin dramatismo, pero cargada de gratitud. Un mensaje que confirma que su grandeza no solo estuvo en el trombón, sino en la conexión profunda con su audiencia.

El mundo despide a una leyenda. Pero su voz, su música y sus palabras finales seguirán acompañando a millones.