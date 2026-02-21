Salsa de luto: Fania Records y grandes figuras rinden homenaje a Willie Colón

Nueva York fue el epicentro de una noticia que estremeció a la música latina este 21 de febrero: la muerte de Willie Colón. El fallecimiento del trombonista, productor y compositor generó una ola inmediata de reacciones en el universo salsero.

Considerado uno de los grandes innovadores del género, Willie Colón fue despedido con mensajes cargados de respeto y admiración por colegas que ayudaron a escribir la historia de la salsa mundial.

Fania Records: “Un ícono de nuestra cultura”

Desde Fania Records, sello fundamental en la consolidación internacional de la salsa, lamentaron profundamente la partida del artista.

En un mensaje difundido en redes sociales, destacaron que Colón fue “un ícono de nuestra cultura y un pilar de la familia Fania”, además de definirlo como “un visionario que moldeó el sonido de la salsa moderna”. Para la casa discográfica, su impacto “es eterno”.

La referencia no es menor: el sonido que ayudó a construir desde Nueva York marcó a generaciones enteras y convirtió a la salsa en un fenómeno global.

Rubén Blades confirma la noticia y envía condolencias

El cantautor panameño Rubén Blades, quien protagonizó junto a Colón una de las alianzas más influyentes del género, confirmó la noticia con pesar.

“Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido”, escribió.

Blades envió sus condolencias a la esposa e hijos del músico y adelantó que más adelante reflexionará con calma sobre su “vital e importante legado musical”, subrayando la dimensión histórica del artista en la evolución de la salsa.

Papo Lucca: “Su obra seguirá sonando”

El pianista Papo Lucca, director de La Sonora Ponceña, expresó su profunda tristeza y recordó que mantenía la esperanza en la recuperación del músico.

“Hoy despedimos a un referente, pero su obra seguirá sonando en cada escenario donde la salsa se toque con respeto y pasión”, manifestó.

También destacó el compromiso compartido de defender la música caribeña y proyectarla al mundo con orgullo.

Sergio George y Oscar D’León destacan su influencia universal

El productor Sergio George describió a Colón como “un arquitecto del sonido latino”, resaltando su valentía para innovar y convertir historias de barrio en himnos universales.

“Donde haya un trombón sonando, ahí Willie estará por siempre”, afirmó.

Por su parte, el venezolano Oscar D'León expresó: “¡Cómo cuesta decirle adiós a un gigante! Hoy la salsa está de luto, pero el cielo está de fiesta recibiendo a un grande”.

Recordó las múltiples tarimas y festivales compartidos alrededor del mundo y aseguró que “ese trombón cambió la historia de nuestra música latina”.

Un legado eterno en la salsa mundial

La muerte de Willie Colón en 2026 marca el cierre de una era, pero no el final de su influencia. Su nombre queda inscrito entre los grandes transformadores del género, aquellos que no solo tocaron música, sino que redefinieron su identidad.

Hoy, la salsa despide a uno de sus pilares. Pero como coincidieron sus colegas: su música seguirá sonando donde haya un trombón marcando el ritmo del Caribe.