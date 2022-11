Liz le dio muerte a todo lo malo, se bautizó

La exbailarina Liz Baila se unió a grupo de las famosas que decidieron bautizarse en su fe cristiana.

La famosa dio a conocer que tomó la decisión para darle muerte a “todo lo malo”, y es que como siempre ha dicho, mantenía una vida llena de excesos y pecado.

Por otro lado, pidió perdón a sus seguidores si alguna vez los motivó a hacer cosas incorrectas.

“Hoy he decidido bautizarme entrar en aguas para darle muerte a todo lo malo que hice, a la vida que estaba llevando, gracias a la misericordia de Dios me di cuenta de que el final al que me estaba dirigiendo era un final de muerte, quiero pedir públicamente perdón a todos mis seguidores: a ti que me has seguido por años, si te impulse o motive para hacer algún Pecado te pido perdón y te motivo a que si estás viviendo una vida como yo la estaba viviendo”, expresó la exbailarina.

Por último, instó a sus seguidores a buscar los caminos de Dios “para llegar a Dios solo será a través de creer y confesar que Él es tu único salvador y Señor. No hay mejor vida que la que vivas en El, te aseguro no te arrepentirás si le entregas verdaderamente tu vida”.

Liz ha sido criticada por algunos seguidores, quienes piensan que ella anda taquillando en las redes sociales mediante su fe.

