¡Liza cabreada! Dice que se metieron a su terreno y exige solución al gobierno

La conocida empresaria e influencer Liza Hernández expresó su molestia, esto al ver la ampliación de la vía a cuatro carriles, antes de llegar al sector de la Y de Chilibre en Panamá Norte.

Ella dio a conocer que parte del terreno en el que se hacen las obras después de pasar La Unión, le pertenecen y se han metido en su espacio sin decirle.

La Doradita expresó su sentir con las autoridades que están trabajando en la zona, además, exige una respuesta por parte de las autoridades.

"Hacen lo que les da la gana con la propiedad privada", puntualizó.