Liza Hernández: porque puede, quiere y le da la gana

Liza Hernández le dejó saber a los haters que si se hace una sesión de fotos es porque quiere, puede y le da la gana.

La doradita volvió a acaparar la atención en redes sociales tras compartir un behind the scenes de una reciente sesión fotográfica con bodytape, un proyecto que, según confesó, la retó emocionalmente y la llevó a enfrentar inseguridades personales… y también comentarios malintencionados.

En su publicación, Liza fue clara y directa: lo hizo porque puede, porque quiere y porque le da la gana, dejando en evidencia su seguridad y empoderamiento. Aunque admitió que al inicio dudó si tenía “lo que se necesitaba” para cerrar el año con una sesión de este tipo, recibió el apoyo del equipo creativo, dando como resultado un trabajo que ella misma resumió con la frase: “I still got it”.

Ante quienes aseguran que sus imágenes están excesivamente editadas, Liza no se quedó callada y lanzó un mensaje sin filtros para los haters. En el mismo post dejó claro que existen fotos y videos sin edición, invitando incluso a que comparen por sí mismos.

Liza aprovechó el momento para dejarle un mensaje a sus seguidores: “Solo rodéate de gente que te apoye y te motive a siempre creer en ti. No importa el peso, tamaño o edad. Tú brillas”.