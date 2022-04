Liza Hernández se despide de su perrita 'Tuti'

La modelo e influencer panameña, Liza Hernández dedicó unas líneas en su red social Instagram para despedir a su compañerita, su perrita "Tuti".

Con una fotografía, la emprendedora dio a conocer esta triste noticia a sus seguidores, quienes le brindaron su apoyo.

Y es que para muchas personas, las mascotas se convierten en parte esencial de la familia, por lo tanto al morir dejan un gran vacío.

"Hoy le dije adios a mi angelita perruna. Tuti te quiero con todo mi corazón, mi compañera incondicional", dijo "La Doradita".

Añadió: "Ojalá fueran eternos. Mis fotos nunca serán igual! Te amo hasta el cielo! #Tuti".

Distintas personalidades de la farándula panameña le expresaron su cariño, una de ella fue su amiga Jacky Guzmán: "Fuerzas beba, un angelito más cuidando de ti en el cielo! Abrazos. Tuvo la mejor mamá, la mejor vida... Y se fue con el corazón lleno de MUCHO AMOR, hasta pronto Tutiberta".

En tanto, Nikeisha Sánchez comentó: "No pudo tener una mejor mamá, divertida que la llevó a pasear siempre, le dio muchísimo amor (me constanta) y fue muy feliz, siento mucho no poder estar contigo en este momento tan difícil por que te entiendo a la perfección, te quiero mucho amiga, un angelito que tendrás desde el cielo".

Mientras que Kathy Amores escribió: "Fuerzas beba, un angelito más cuidando de ti en el cielo! Abrazos".

Para Liza sus perritos son como sus hijos.