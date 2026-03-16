Show - 16/3/26 - 12:00 AM

Los Rabanes llevan su energía al Festival Vive Latino

La icónica banda panameña de rock Los Rabanes vuelve a poner el nombre de Panamá en alto tras presentarse en uno de los eventos musicales más importantes de América Latina: el Festival Vive Latino, celebrado en la Ciudad de México.

Con su característico estilo que mezcla rock, ska y ritmos latinos, la agrupación encendió al público del festival con un “show” cargado de energía, nostalgia y mucha interacción con los fanáticos que corearon varios de sus éxitos.

A través de sus redes sociales, los integrantes compartieron imágenes y videos de su participación, mostrando la emoción de volver a un escenario internacional de gran magnitud y representando a Panamá frente a miles de asistentes.

El Vive Latino es considerado uno de los festivales más influyentes del continente, reuniendo cada año a grandes figuras del rock en español y a nuevas propuestas musicales. La presencia de Los Rabanes reafirma la vigencia de la banda y su impacto dentro de la escena latinoamericana.

Los seguidores panameños no tardaron en reaccionar en redes sociales, celebrando que la agrupación continúe llevando su música a escenarios internacionales y manteniendo vivo el legado del rock hecho en Panamá.

La participación de Los Rabanes en este festival se suma a una larga trayectoria de presentaciones internacionales que han consolidado a la banda como uno de los referentes del rock latino surgidos del istmo.

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