Luis Carlos Bailey: 'Surge la idea de que todos podamos demandar'

El tema de los 211 mil dólares que debe pagar TVN a la expresentadora María Pía Zubieta sigue dando que hablar en Panamá y un expresentador que decidió opinar del tema fue el conocido Luis Carlso Bailey.

"Luego del fallo sobre la demanda de @mariapiazubieta a #Tvn surge la idea de todos los que hemos salidos de esa empresa televisiva, podamos demandar. Felicidades a la ex-compañera. De mi parte #negrodeoro507 #sigoenlomio", dijo.

Aunque solo lo dijo como un simple comentario, lo cierto es que varios extrabajadores han comenzado a mostrar sus opiniones sobre el caso y aseguran que todo es posible en estos momentos. Bailey también estuvo en TVN y aún muchos desean que vuelva al canal, pues no les gustó que saliera de pantalla.

"Bueno, no solamente estando embarazada mi amigo Bailey, también me pasó algo similar, pero no hay plata para abogado", "Hay muchas historias por contar, pero no hay plata", "Ella tuvo suerte, otros no tanto", "Si te deben, pelea por lo tuyo brother", "Te extrañamos en la tele y más cuando estabas por allá", "¿Qué te hicieron compa?", "No se dejen y hagan valer sus derechos", eran parte de los comentarios que se podían leer tras emitir sus comentario.

