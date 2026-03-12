Show - 12/3/26 - 12:00 AM

‘Maestra Vida’, el musical de Rubén Blades llegará a Puerto Rico

El artista panameño Augusto Posso reveló que el musical de Rubén Blades, que está bajo su producción, Maestra Vida, fue considerado para presentarlo en Puerto Rico este 2026.

El pasado 7 de marzo Maestra Vida tuvo una función especial en el Teatro Multifuncional Aurea "Baby" Torrijos, en la Ciudad de las Artes, con la participación de la Orquesta de Roberto Delgado, siendo una noche -según Posso- cargada de emociones, música y sorpresas que marcaron un momento importante para el proyecto artístico.

Posso confesó que aún está procesando todo lo vivido durante La Noche de la Orquesta de Maestra Vida, como tituló el espectáculo, que volvió a demostrar el talento del elenco y la conexión con el público. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el anuncio que realizaron al final del evento.

El productor reveló que el próximo gran objetivo es llevar el musical a Puerto Rico en 2026, con el propósito de representar a Panamá con una puesta en escena inspirada en la emblemática obra del cantautor panameño Rubén Blades.

El actor destacó que este sueño busca seguir posicionando el talento nacional en escenarios internacionales, pero para lograrlo será clave el respaldo tanto de la empresa privada como del Estado.

“El sueño ahora es aún más grande”, expresó el actor, quien también hizo un llamado a apoyar el proyecto para que el musical pueda cruzar fronteras y continuar poniendo en alto el nombre del país.

Con esta ambiciosa meta, “Maestra Vida, El Musical” continúa consolidándose como una de las propuestas culturales más destacadas inspiradas en la obra del legendario salsero panameño, mientras su equipo trabaja para llevar la historia y la música a nuevos públicos en la región.

