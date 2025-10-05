Mangione, Diddy y El Mayo tendrán una cena navideña en prisión

Tremenda cena de Navidad tendrá el rapero Sean "Diddy" Combs, esto debido a que el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, conocido como “el infierno en la Tierra”, hará que coincida con otros dos reclusos de alto perfil: el acusado de asesinato Luigi Mangione y el líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.

Mangione, de 26 años, enfrenta cargos por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, ocurrido en diciembre en Nueva York. Combs, por su parte, se encuentra detenido por cargos de tráfico sexual, mientras que Zambada aguarda juicio por narcotráfico y homicidio. Los tres comparten prisión y, en algunos casos, abogado defensor.

Dicha prisión de Brooklyn, que alberga a aproximadamente 1,200 reclusos, ha sido descrita como “repugnante” y “horrible” por ex internos.

En Nochebuena, los internos disfrutarán de un menú especial que incluye gallina de Cornualles con macarrones con queso, espinacas, salsa de arándanos, panecillos y un postre festivo. Para aquellos con restricciones dietéticas, se ofrecerá tofu a la barbacoa como alternativa.

Además de la comida, se organizarán actividades recreativas como torneos de baloncesto y fútbol, así como juegos de cartas, para amenizar la noche. A pesar de las restricciones propias de un centro de máxima seguridad, estos momentos ofrecieron a los internos una oportunidad para compartir y aliviar las tensiones de su situación.

Este centro penitenciario en Brooklyn ha sido escenario de numerosos casos mediáticos, incluyendo el de Jeffrey Epstein.

Desde hace mucho tiempo las condiciones de la prisión han sido objeto de críticas y demandas por parte de los reclusos debido a la falta de calefacción, infestaciones de insectos y otros problemas estructurales.