Manuel Mijares casi se muere, fue hospitalizado y bajó de peso

El cantante mexicano Manuel Mijares, de 67 años, estuvo a punto de sufrir un infarto en 2024 y fue hospitalizado de emergencia, debido a eso, hoy luce un cambio físico notable tras bajar más de 20 kilos para mejorar su salud

Este es el motivo por el que una fotografía que muestra cómo luce actualmente, generó muchas especulaciones sobre el verdadero motivo de su actual condición.

A sus 67 años, Manuel Mijares es considerado uno de los grandes exponentes de la música mexicana gracias a sus sencillos musicales "El privilegio de amar", "Soldado del amor", "Bella" y "No se murió el amor", por lo que su reciente aparición provocó mucha incertidumbre.

Medios mexicanos informaron que Manuel Mijares fue hospitalizado de emergencia en 2024. El motivo fue el que el cantante presentó un fuerte dolor en el pecho y al llegar al hospital le indicaron que estuvo a punto de sufrir un infarto.

“El año pasado tuvo una serie de presentaciones y en una de ellas tuvo que salir corriendo al hospital porque sentía un dolor muy agudo en el pecho", explicó la fuente.

Además, se señala que los especialistas le habrían dicho que tenía que controlar su salud y bajar de peso para reducir el riesgo de sufrir un infarto. .

Después de eso, Mijares se habría sometido a varios procedimientos para bajar de peso. En una fotografía que recientemente se viralizó se muestra cómo luce actualmente el cantante.

Alguien cercano a Manuel Mijares explicó que el cantante de 67 años de edad se sometió a dieta y a hacer ejercicio para mejorar su condición de salud. También explicó que uno de los principales motivos es que el famoso quiere conocer a sus nietos.

Mijares bajó más de 20 kilos en solo 2 meses y medio. Detalló que un especialista le puso una dieta muy estricta y por eso era notorio su cambio físico.