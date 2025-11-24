Marelissa Him camina con ‘La Loba’, Shakira

Marelissa Him es sin duda una de las influencer más queridas de Panamá, y este fin de semana vivió uno de los momentos más emocionantes de su carrera tras ser invitada especial al concierto de Shakira en Santiago de Chile.

La presentadora de TVN reveló que el equipo de trabajo de Shakira la invitó, mediante un mensaje de texto, a caminar junto a la artista en pleno concierto en Chile y conocerla en persona.

El evento formó parte de la gira mundial de la colombiana, que agotó entradas en Chile y reunió a miles de fanáticos. La panameña formó parte del grupo de influencers seleccionados para acompañar a Shakira en un momento especial del concierto, una dinámica que la cantante ha impulsado en varias fechas para conectar con audiencias jóvenes y diversificadas en toda Latinoamérica.

Vestida con un “look” moderno y fresco, Marelissa disfrutó cada instante, hasta su paso backstage, dejando claro por qué es una de las figuras digitales más queridas de Panamá.

Después de su caminata con la colombiana, Marelissa reveló que durante ese momento no podía quitarse los lentes que le dieron, tampoco podía sacar su celular ni grabar.

No solo bastó con caminar junto a Shakira, ayer la panameña tuvo la oportunidad de entrevistarla y aseguró que desde Brad Pitt no le temblaban las rodillas al entrevistar a un artista, y con la cantante le pasó lo mismo, pero de pura emoción.