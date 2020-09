Margot Robbie y James Gunn afirman que 'Suicide Squad 2' es una bomba

La actriz Margott Robie y el director de cine James Gunn confesaron en recientes entrevistas del DC Fandome que la cinta "Suicide Squad 2" tiene escenas muy locas y otras que fueron las mejores de su carrera, esto mientras corría un adelanto de la misma y de fondo se veían vistas de la ciudad de Colón y Panamá.

LEE TAMBIÉN: Rommelito asegura que está viviendo el mejor momento de su vida

Publicidad

Margott aseguró que grabó una escena bastante alocada en cuatro días,que le dejó un buen sabor de bocas por ser bastante llamativa, aunque no dijo si fue en Estados Unidos o acá suelo patrio.

“No quiero revelarla. Cuando vean la película, probablemente será cerca de la mitad. Hay una alocada secuencia de Harley que ha sido una de las cosas más difíciles que he filmado en pantalla. Y la filmamos como en cuatro días y recuerdo haber mirado la agenda y pensar ‘Oh dios mío, no lograremos hacer esto. Esto será imposible’”, recalcó.

Robbie asegura que James Gunn le habría escrito un mensaje de texto asegurándole que la secuencia lucia muy bien en pantalla. “Así que cuando vean la película, sabrán exactamente de lo que estoy hablando”, concluye la actriz.

Por otra parte, James Gunn, mencionó que hacer esta cinta con vistas de Latinoamérica y Estados Unidos, fue una gran experiencia, considerando que ha sido el mejor viaje de su vida.

Hasta la fecha no se ha mostrado muchos detalles de lo que se realizó en Panamá, sin embargo, gran parte del material será mostrado en la pantalla grande cuando se estrene en el 2021.