Marie y Rod se casarán el viernes por lo civil

En una ceremonia muy íntima, con familiares y amigos, el próximo viernes 29 de octubre, los creadores de contenido panameños Marie McGrath y su pareja Rod se casarán por lo civil, en Casco Viejo.

Mediante un live, en su cuenta de Instagram, Marie dio a conocer detalles de su unión civil, y dijo sentirse muy sentimental por la llegada de este momento único, donde se convertirá en esposa de un hombre muy especial “Estoy agradecida con la vida que me dio a Rod, no tengo nervios, solo emoción, estoy tan segura de pasar mi vida con él que no hay espacio para nervios… lo que hay es emoción y agradecimientos”, expresó.

“Nuestra boda será el 29 de octubre, puedes imaginar que en estas semanas he estado a mil, preparando los últimos detalles… cada vez que veo a Rod le digo: seré tu esposa”, expresó McGrath.

La amante de los colores destacó que, al contrario de su boda religiosa, la ceremonia de unión civil será muy pequeña, donde asistirán 30 personas.

“Tengo mi maquillaje, Rod decidió lo que va a poner, ya tenemos una decoradora. Será pequeño y no es que vaya a estar muy decorado, queremos mantenerlo íntimo y sencillo, son solo 30 personas, mi familia directa y unos tres amigos de cada lado”, manifestó la bloguera.

Mencionó que tras la ceremonia saldrán de viaje el 31 de octubre. Su boda religiosa será el 19 de febrero en Volcán, Chiriquí.