Marlon Wayans advierte que Scary Movie 6 no es para cristalinos

El actor y comediante Marlon Wayans que regresará con la sexta entrega de Scary Movie y en una reciente entrevista dijo que no hay límite y les recomienda a los cristalinos que no es para ellos.

Wayans se une así a Anna Faris y Regina Hall, que ya habían confirmado sus regresos. Además de verle como actor, Wayans firma el guion junto a su hermano Shawn Wayans, a Rick Alvarez y Keenen Ivory Wayans.

En una entrevista con Wayans adelantó algo de lo que podemos esperar de esta sexta parte.

"Creo que hay que reconocer cómo ha cambiado la comedia. No solo el terror ha cambiado, sino también las películas, el público, el mundo. Creo que la manera de lograrlo es integrar la brecha generacional en la conversación. Así es como construimos la película para poder hablar de todo. Es una conversación con estos personajes divertidos, que casualmente están pasando por esto. Cuanto más presión se ejerce sobre los personajes y más aterradoras son las situaciones, es cuando realmente se llega a conocerlos".

Entre las películas que podemos esperar ver parodiadas, él mismo mencionó 'Scream', 'Heretic (Hereje)', 'Longlegs', 'Déjame salir', 'NOP' y 'Los pecadores'.

Respecto los límites del humor y los que se puede y no decir ahora sin acabar censurado (la gran preocupación de Mariló Montero), Wayans promete que en 'Scary Movie 6' no se van a cortar un pelo: "no hay límites y habrá igual de de oportunidades para los ofendidos":

"Solo queremos hacer reír a todos, y no nos importa si eres sensible. Incluso las personas sensibles necesitan reírse de sí misma", asegura.

"Nos burlamos de los negros, de los blancos, de los hispanos. Eso es lo que hacemos. Nos burlamos del mundo, lo tomamos a la ligera. No es para hacer daño, es para darle humor. Puede que ofendan a algunos, pero bueno, no todos los chistes van a funcionar al cien por cien, pero si cuentas un chiste y 100 personas se ríen y una se va, sigue siendo un buen chiste", contó.

Wayans aspira a hacer reír a tres generaciones diferentes y que puedan sentarse juntas a ver su nueva película y todas sientan que han visto una gran comedia.