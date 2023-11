'Me dueles Panamá'

Han sido muchos los famosos que han expresado su pesar por la situación y el caos que vive el país, y más por el silencio y la ausencia de los gobernantes.

Stevens Joseph ha estado en las calles manifestándose de forma pacífica, y ha plasmado esa lucha que se da en las calles en sus redes sociales, pero ayer la utilizó para hacerle saber a sus seguidores cuánto 'le duele Panamá', tras el asesinato de dos panameños, uno de ellos docente, que se mantenían en la calle protestando en contra del contrato de ley minera.

Joseph expresó que nada justifica el asesinato de estos manifestantes que están cansados de lo mismo, con un gobierno ausente que solo funciona para reprimir al pueblo.

"Tenemos un gobierno ausente, que solo funciona para hacer retenes, reprimir a su pueblo con gases lacrimógenos vencidos, acorralándonos e incluso hasta dejarnos ciegos de por vida. Somos un pueblo noble, donde hemos demostrado que siendo unidos podemos hacer grandes cambios. Hoy estamos peleando pueblo contra pueblo, la policía ya perdió el respeto y la semilla del odio hacia ellos en la mayoría de la población ha germinando", afirmó.

Aseguró que "el silencio que más ruido hace es el del presidente y su gabinete, todos hacen mutis en el momento que más el país los ha necesitado, todo por velar por su dinero, una campaña política en búsqueda de una reelección partidaria. Esto no es Panamá, esto no es el país que amo, esto no fue lo que mi madre me enseñó de pequeño".

