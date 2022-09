Melissa Piedrahita, en su mejor preparación física

Melissa Piedrahita se encuentra en su mejor preparación física, sí, se alista para el nacimiento de su primer bebé, espera sea parto natural.

“Mi mejor preparación física ha sido esta y no, ahora no estoy buscando músculos para mí, ahora estoy formando órganos, huesos y músculos para otra persona y vivir este cambio natural que hace mi cuerpo creando una nueva vida definitivamente no tiene precio”, expresó la futura madre.

Ella confía en su preparación para tener parto natural y que todo saldrá muy bien.

“Disfrutando cada semana que pasa porque a la semana 40 Dios primero me toca presentarme en una sala a medir mi fuerza física porque ya le dije a mi doctor que quiero parto normal y aunque todo puede variar porque no soy yo la que decido, me siento en plena confianza de que las cosas saldrán bien porque una preparación física lleva mucho trabajo mental como lo hacía antes cuando entrenaba con mis pesos”, señaló Piedrahita.

Mencionó que está disfrutando su etapa, por lo que ha bajado su intensidad al realizar ejercicios.

“¿Que si extraño entrenar? No he dejado de hacerlo. Solo que estoy disfrutando de estos cambios que solamente se dan cuando Dios lo permite. El cuerpo tiene memoria y no sufrirá de amnesia si aprendes amarlo en todas sus etapas, con todos sus procesos”, sentenció.

