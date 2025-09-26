Show - 26/9/25 - 04:52 PM

Michelle Galván, una de las mejores vestidas según People

La presentadora de Primer Impacto fue muy elogiada por su elegancia, glamour y estilo único durante la alfombra azul de los Premios Juventud.

 

Por: Redacción / Web

La presentadora mexicana de Primer Impacto Michelle Galván, demostró glamour, elegancia y estilo, durante su paso por la alfombra azul de los Premios juventud 2025, por lo que fue escogida por la revista People en Español como una de las mejores vestida de la noche. 

Ella deslumbró con un espectacular diseño de la reconocida diseñadora ibérica Olga Recio, elaborado por manos panameñas y que tomó aproximadamente dos años en completarse, con un entrelazado geométricamente perfecto que combinó sofisticación y modernidad.

 

 

People destacó que ella se llevó las miradas con un diseño que hizo resaltar su imagen y belleza.

 

 

Otras figuras que también se destacaron fueron Natti Natasha, que presumió su pancita de embarazo con un vestido repleto de brillo de Balenciaga; Danella Urbay acaparó miradas con un enterizo blanco de encaje de Retro Fete; mientras que Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony, cautivó con un sofisticado vestido rojo de George Hobeica.

Además, entre los looks más llamativos también estuvieron Chiquibaby, Migbelis Castellanos, Emilia Mernes, Bad Gyal, Kenia Os, Adamari López, Gloria Trevi, Melissa Puertas, Jailyne Ojeda, Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Amara La Negra, entre otras..

