Millones de Ozzy en peligro por deudas y disputas familiares

Tras un mes desde la muerte del líder de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, a los 76 años, empiezan a salir los problemas legales relacionados con el no pago de impuestos y la pelea por la herencia.

Todo el patrimonio del legendario cantante se ve amenazado por los procedimientos legales que su familia deberá afrontar en Estados Unidos y Reino Unido, países donde posee propiedades y en los que residió durante años, además de lidiar con otros problemas relacionados a sus seis hijos.

Ozzy, quien acumuló alrededor de $337 millones durante su carrera gracias a regalías musicales, programas de telerrealidad y negocios, dejó impuestos impagos por casi $ 8 millones, según documentos federales. Entre los gravámenes destacan $689 107 de 2023 y más de $4.3 millones de 2024, de acuerdo a varios medios.

Además, se complica aún más por su vida transatlántica, porque poseía propiedades en Los Ángeles y Buckinghamshire, sometidas a impuestos sobre sucesiones tanto en Estados Unidos como en Reino Unido.

Tan solo en Estados Unidos, los patrimonios superiores a $14 millones enfrentan impuestos sustanciales, mientras que en Gran Bretaña se aplica un 40 % sobre los bienes que superen los $507 mil.

A todo lo que pasa con ese tema de los impuestos hay que sumarle que desde ya se advierte que la familia Osbourne podría enfrentar disputas que prolonguen los procedimientos sucesorios y compliquen la distribución de la herencia.

Ozzy tuvo seis hijos: Jessica y Louis, fruto de su matrimonio con Thelma Riley; Aimee, Kelly y Jack, con Sharon; y Elliot Kingsley, adoptado en 1971. Asimismo, sus dos esposas y diez nietos podrían complicar aún más el panorama familiar.

Expertos consultados por Economic Times, recalcan que bastaría que uno solo de los hijos estuviera inconforme con su parte para desatar una batalla legal que podría prolongarse durante años.

Ozzy antes de morir participó en el concierto benéfico Back to the Beginning de Black Sabbath en Birmingham, que recaudó cerca de $190 millones para causas médicas, aunque no está claro si el cantante recibió compensación personal.

Sharon Osbourne, viuda del famoso, enfrenta el reto de gestionar estas complejas cuestiones financieras y legales, mientras espera que su familia no se saque los ojos al ver tanto dinero junto.

Sobre las especulaciones de su muerte, Jack Osbourne, hijo del famoso, ha salido decir en un emotivo episodio de su programa Ghosts and Grit, su versión de los acontecimientos, negando rotundamente los rumores sobre una supuesta muerte planificada o eutanasia.

Con la voz entrecortada, Jack ha revelado los detalles del momento en que recibió la noticia del fallecimiento de su padre, destacando la naturaleza inesperada del suceso y el impacto emocional que provocó en la familia.