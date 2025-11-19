Show - 19/11/25 - 03:22 PM

Mirna Caballini se hace respetar en Miss Universo y su traje deslumbró

También se destacó en traje de baño con un bikini rojo y por supuesto no podemos olvidar su traje de fantasía inspirado en el Canto Áureo del Gran Cacique.

 

Por: Redacción / Web -

Mirna Caballini, representante de Panamá en el Miss Universo 2025, se robó las miradas del jurado y los fans anoche, durante la competencia preliminar en traje de noche, celebrada en Bangkok, Tailandia.

136 países chicas se pasearon por el escenario con sus vestidos, unos más llamativos que otros y entre ellas estaba la que nos representa dando la cara y mostrando elegancia. 

Esta era una ronda fundamental para que los jueces definan el esperado Top 30, de cara a la gran final de este viernes.

En lo que se pudo ver, Mirna utilizó un vestido en tonos cálidos, acompañado de una capa color crema con detalles en verde, diseñado por el tailandés Thuong Gia Ky.

También se destacó en traje de baño con un bikini rojo y por supuesto no podemos olvidar su traje de fantasía inspirado en el Canto Áureo del Gran Cacique, enfocado en la edad de oro de Panamá precolombino.

Te puede interesar

Mirna Caballini se hace respetar en Miss Universo y su traje deslumbró

Mirna Caballini se hace respetar en Miss Universo y su traje deslumbró

 Noviembre 19, 2025
Sarah Ramos habla en exclusiva para Latinomérica sobre Chicago Med

Sarah Ramos habla en exclusiva para Latinomérica sobre Chicago Med

Noviembre 19, 2025
Diseñador panameño crea traje nacional de Venezuela pal' Miss Universo

Diseñador panameño crea traje nacional de Venezuela pal' Miss Universo

 Noviembre 19, 2025
Mis Jamaica se cayó del escenario y fue sacada en camilla

Mis Jamaica se cayó del escenario y fue sacada en camilla

 Noviembre 19, 2025
Sech cumplió y celebró cantando el pase al Mundial en Calle 50

Sech cumplió y celebró cantando el pase al Mundial en Calle 50

 Noviembre 19, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Masacre en Los Nogales

Masacre en Los Nogales
EE. UU. revoca visas del expresidente "Gaby" Carrizo y de hermanos Attie

EE. UU. revoca visas del expresidente "Gaby" Carrizo y de hermanos Attie
Macabro hallazgo en Coclé: Encuentran cadáver en finca de Río Hato

Macabro hallazgo en Coclé: Encuentran cadáver en finca de Río Hato
Llegó muerto al centro de salud; le metieron 9 balazos

Llegó muerto al centro de salud; le metieron 9 balazos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí