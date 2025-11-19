Mirna Caballini se hace respetar en Miss Universo y su traje deslumbró

Mirna Caballini, representante de Panamá en el Miss Universo 2025, se robó las miradas del jurado y los fans anoche, durante la competencia preliminar en traje de noche, celebrada en Bangkok, Tailandia.

136 países chicas se pasearon por el escenario con sus vestidos, unos más llamativos que otros y entre ellas estaba la que nos representa dando la cara y mostrando elegancia.

Esta era una ronda fundamental para que los jueces definan el esperado Top 30, de cara a la gran final de este viernes.

En lo que se pudo ver, Mirna utilizó un vestido en tonos cálidos, acompañado de una capa color crema con detalles en verde, diseñado por el tailandés Thuong Gia Ky.

También se destacó en traje de baño con un bikini rojo y por supuesto no podemos olvidar su traje de fantasía inspirado en el Canto Áureo del Gran Cacique, enfocado en la edad de oro de Panamá precolombino.