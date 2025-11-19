Mis Jamaica se cayó del escenario y fue sacada en camilla

La Miss Jamaica, la Dra. Gabrielle Henry, que compité en el Miss Universo 2025 vivió un mal momento este 19 de noviembre de 2025, tras sufrir una trágica caída en plena Competencia Preliminar.

Aunque inicialmente no se dijo si la candidata se desmayó, tropezó o sufrió una lesión, la reacción del equipo médico —que corrió al escenario segundos después— reveló la seriedad del episodio.

La jamaicana fue retirada del escenario en camilla, lo que incrementó la preocupación entre seguidores del certamen.

A ella se le observó recostada, mientras el equipo médico la trasladaba hacia un área privada. Su entorno actuó con rapidez y cautela, reflejando la urgencia del momento.

Por el momento, la Organización Miss Universo y el equipo de Miss Universe Jamaica no han emitido un comunicado formal sobre su estado, su diagnóstico o si fue trasladada posteriormente a un centro médico.

Su caída contrasta con la imagen segura y entusiasta que la oftalmóloga había mostrado durante la concentración.