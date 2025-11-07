Miss Chile desata polémica en Miss Universo por trend de inhalar cositas

La modelo Inna Moll, representante de Miss Chile en el Miss Universo, fue criticada en redes sociales por un video en el que emplea una inhalación nasal como transición.

El clip, que forma parte de un trend de TikTok llamado ‘Addicted to you’, muestra a la chica durante una sesión de maquillaje espolvoreando un poco de compacto en el brazo. Seguidamente, simula hacer una inhalación del cosmético, apareciendo de inmediato con el resultado final de su imagen.

Luego de publicarse el video en redes sociales, la influencer de 28 años recibió comentarios donde la critican severamente por el gesto, que lo consideraron alusivo al “consumo de drogas”. En uno de los mensajes, un usuario señala: “Perdió la corona en un segundo”.

Tras lo ocurrido entre Fátima Bosch y el director ejecutivo Nawat Itsaragrisil, los ánimos están sensibles de cara al Miss Universo, que se celebrará en Tailandia.

Posteriormente, Inna Moll se pronunció en sus historias de Instagram para contar que fue una sorpresa para ella que el video se haya viralizado en redes sociales. Asimismo, pidió disculpas a todos los se ofendieron o les pareció inapropiado.

“La persona que subió ese video fue un maquillador y ese maquillador me dijo: ‘Graba esto’. Y no sé si fue por el idioma, que no nos estábamos entendiendo bien, porque le decía que no y él seguía y seguía y con todo lo que está pasando, no me negué”, explicó Miss Chile.

“Debí negarme rotundamente y no haberlo hecho, pero así fue, el video está arriba y lamento mucho si algunas personas se sintieron pasado a llevar (…) Los amo mucho, esto recién comienza y nada, súper contenta igual”, agregó.