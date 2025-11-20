Show - 20/11/25 - 10:15 AM

Miss Jamaica no sufrió “lesiones mortales” tras caer del escenario

No se indicó si la doctora continuará en la competencia final tras el accidente.

 

La Miss Universo de Jamaica, Gabrielle Henry, no sufrió “lesiones mortales” tras sufrir una caída estrepitosa en la gala preliminar del concurso de belleza en Tailandia, aseguró su franquicia nacional.

La organización de Jamaica reconoció, en declaraciones escritas, el accidente que sufrió su soberana al finalizar su desfile en traje de gala en la tarima del Impact Challenger Hall en la ciudad de Pak Kret, y sostuvo que fue llevada de urgencia al Hospital Paolo Rangsit.

Los profesionales médicos la están atendiendo y han informado de que no sufre ninguna lesión que ponga en peligro su vida; sin embargo, continúan realizando pruebas para garantizar su completa recuperación“, indicaron.

Además, pidió al público “que mantengan el ánimo, la tengan presente en sus oraciones y le envíen pensamientos positivos mientras recibe la atención médica necesaria”.

“Agradecemos a todos por su gran muestra de amor, apoyo y continuas oraciones”, concluyeron.

No se indicó si la doctora continuará en la competencia final tras el accidente.

