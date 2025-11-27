¿Miss Universe en crisis? ¿Fátima renunciará a la corona?

Medios internacionales y de México afirman que Fátima Bosch, actual Miss Universo, renunciaría a su corona por todo el escándalo en torno al concurso.

Según el periodista Jordi Martín, el mismo de los líos de Shakira y Piqué, asegura que ella Fátima Bosch estaría por “dejar la corona”.

Su declaración suge luego que Omar Harfouch, jurado de Miss Universe que renunció en la recta final del certamen y señalara a Fátima Bosch como “falsa ganadora”, supuestamente le reveló que en los próximos días habría cambios en la organización.

Según el músico, uno de los principales cambios sería la renuncia de Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization, seguida de la de Fátima Bosch.

“Según Omar Harfouch, en los próximos días, viendo la magnitud que esto puede llevar al Congreso de los Estados Unidos, el mismo Raúl Rocha, me dice Omar, que podría renunciar, que esto también me lo dijo a mí directamente Raúl, ojo a lo que me dijo Raúl: ‘Jordi, de seguir así todo esto, vendo la marca y me salgo del proyecto’”, afirma.

“Pues Omar me dice: ‘tengo información de que en los próximos días va a renunciar como presidente de Miss Universe y Fátima Bosch va a renunciar como Miss Universe 2025”, contó.

En dicha conversación, el pianista también le habría revelado a Jordi Martín que de renunciar Fátima Bosch, “la que pasaría a seguir con la corona sería Victoria, la Miss de Dinamarca que ha sido Miss Universe 2024 pasaría hasta 2026”.

Agregó que esta situación tendría como trasfondo supuestas grabaciones que Omar Harfouch tendría en contra de Raúl Rocha, en donde, presuntamente, reconocería casos de fraude y corrupción.

“Temen que en Estados Unidos, en el Congreso, se abra una investigación porque la marca Miss Universe es norteamericana y temen que esto acabe al final en un tema jodido para Raúl Rocha que le pueda acabar pues con un problema serio”, puntualizó.