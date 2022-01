Molesto con las autoridades del Municipio de Las Tablas

Muy molesto está Luis “Lucho” Pérez con el personal del Municipio de Las Tablas, todo se debe a la recolección de basura, asegura que recogen toda la basura de las demás casas de su barriada, menos la de él.

“La basura de esta casa, donde yo vivo, Tablas Abajo, barriada Vista la Colora, aquí están sus recibos pagos para la basura, de este año y el año pasado, pero ustedes saben qué hacen estos sinvergüenza, pasan y no recogen la basura, cuando yo salí, los manes para no trabajar e ir rápido para su casa, se montaron al camión y no recogieron la basura, me dejaron el portón abierto de la basura... lo digo, esa gente son unos sinvergüenza, gente así no tiene que estar trabajando”, detalló el presentador.

Asegura que él se mudo desde noviembre, y desde que se mudó nunca le han recogido la basura, por ello hace un llamado a las autoridades del Municipio de Las Tablas, para que le pongan el cascabel al gato, porque a sus redes sociales le llegaron muchos mensajes con la misma queja de que no recogen la basura.