Moyra, orgullosa de los bailarines panameños en Premios Juventud

La reconocida coreógrafa expresó el orgullo que sintió por todos los bailarines que participaron, dejando claro que '¡Sin bailarines no hay show!'

 

La reconocida coreógrafa profesional Moyra Brunette expresó con emoción y orgullo la participación de los bailarines panameños en la reciente edición de los Premios Juventud, evento internacional que por primera vez se celebró en Panamá.

Brunette compartió en sus redes sociales que la experiencia la llenó de nostalgia y felicidad, recordando que en sus tiempos los artistas nacionales no contaban con este tipo de oportunidades en el país y debían emigrar para cumplir sus sueños. “Hoy día verlos ahí al lado de tantos profesionales del baile, me llenó el alma de orgullo”, destacó.

La también formadora de talento resaltó que varios de los bailarines que participaron en el "show" fueron sus alumnos desde pequeños, lo que representa un logro tanto personal como para la danza panameña.

Además, aprovechó para enviar un mensaje sobre la importancia de valorar a los bailarines como profesionales:

“El camino del bailarín siempre ha sido difícil y devaluado. Aquí queda confirmado que SÍ SE PUEDE ser bailarín y que te valoren como profesional. Eso también incluye que te paguen bien. ¡Sin bailarines no hay 'show'!”, subrayó.

Con estas palabras, Brunette hizo un llamado a Panamá para reconocer y respaldar el talento local, destacando que la danza es parte esencial de cualquier espectáculo artístico.

