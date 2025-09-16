Show - 16/9/25 - 09:36 AM

Muere el famoso actor Robert Redford a los 89 años

En sus últimas obras tuvo papeles importantes en Marvel con las cintas del Capitán América y Avengers: Infinity War

 

Por: Redacción / Web -

El famoso actor Robert Redford, ganador del Oscar y galán de Hollywood, murió el martes, según informó CNN. Tenía 89 años.

Reconocido por sus papeles protagónicos en “Butch Cassidy and the Sundance Kid” y “All the President’s Men”, Redford también dirigió películas galardonadas como “Ordinary People” y “A River Runs Through It”.

Aunque inició su carrera de actor en 1960, interpretando a un pequeño papel en la serie televisiva “Maverick”, Redford obtuvo su único premio Oscar en el rol de director en 1981, por la película “Ordinary People”. Y en 2002 recibió un premios Oscar honorario por su labor como creador del festival de cine indpendiente de Sundance.

También fue nominado como intérprete al premio Oscar en la categoría de mejor actor principal en 1974 por “The Sting”. En 1995 fue nominado doblemente al premio Oscar como director y productor de la película “Quiz Show”.

Su pasión por el arte cinematográfico lo llevó a crear el Instituto Sundance, una organización sin fines de lucro que apoya el cine y el teatro independiente y es conocida por su festival anual, el Festival de Cine de Sundance.

Redford también fue un ambientalista comprometido, se mudó a las montañas de Utah en 1961 y lideró esfuerzos para preservar el paisaje natural del estado y del oeste estadounidense.

Te puede interesar

¡Murió el rock! Le dan palo a Coachella por invitar a Karol G

¡Murió el rock! Le dan palo a Coachella por invitar a Karol G

 Septiembre 16, 2025
Joao lanzó la peña sin decir nombre y varios se rascan la chonta

Joao lanzó la peña sin decir nombre y varios se rascan la chonta

 Septiembre 16, 2025
Muere el famoso actor Robert Redford a los 89 años

Muere el famoso actor Robert Redford a los 89 años

 Septiembre 16, 2025
‘TIEMPO, The Beachers & Friends’ puso a cantar y a bailar al público

‘TIEMPO, The Beachers & Friends’ puso a cantar y a bailar al público

Septiembre 16, 2025
Marelissa Him pondrá la vibra panameña en Premios Juventud

Marelissa Him pondrá la vibra panameña en Premios Juventud

 Septiembre 16, 2025

En sus últimas obras tuvo papeles importantes en Marvel con las cintas del Capitán América y Avengers: Infinity War

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise
Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón

Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio

Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre