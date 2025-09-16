¡Murió el rock! Le dan palo a Coachella por invitar a Karol G

Una lluvia de críticas le ha caído al Festival de Música y Artes de Coachella para su edición 2026 y, todo gira en torno a una notable ausencia de ningún artista de rock en su headliner del evento, algo sin precedentes en la historia reciente del festival celebrado en Indio, California.

Programado para la semana del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril, Coachella 2026 presenta un line-up encabezado por figuras del pop, la música electrónica y los ritmos urbanos. Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G y el productor italiano Anyma lideran el cartel, marcando un cambio generacional y estilístico que muchos consideran drástico.

Obviamente a la que le han caído en banda es a la cantante Karol G, afirmando que la ponen de principal y no hay nada de rock en su itinerario musical.

Toda comunidad rockera no ha tardado en expresar su descontento a través de redes sociales,y les recordó a los organizadores los históricos headliners del festival: Foo Fighters, Beck, Blur, The Chemical Brothers, Queens of the Stone Age, Tool, Jane’s Addiction, Oasis y Björk, entre otros.

Tan solo la edición 2025 aún mantenía un equilibrio más amplio de géneros, destacando la presentación de Green Day como cabeza de cartel, lo cual fue celebrado tanto por veteranos del festival como por nuevas generaciones que vivieron el regreso de la icónica banda punk rock a uno de los escenarios más importantes del mundo.

A pesar de no contar con bandas de rock como headliners, Coachella 2026 no ha eliminado completamente al género del cartel. Artistas como The Strokes, Interpol, Foster The People y Turnstile estarán presentes.

Para muchos, la ausencia del género del rock como protagonista marca el fin de una era en Coachella, mientras que para otros, representa una evolución a los sonidos que dominan la industria global en 2026.