Nada de dietas... tiene un balance en su alimentación

Rosa Ibeth Montezuma no se complica, y menos si se trata de la alimentación, hacer dietas y llevar un balance con su peso, y así se lo dejó saber a sus seguidores después de responderles algunas preguntas.

Según la ex miss, pesa 109 libras, no hace dieta y le encanta comer arroz, porotos y carnes, pero en lo que sí pone atención es en las porciones que ingiere. “Las porciones adecuadas no engordan... más hervidos, menos frituras... hay que tener un balance en todo”, detalló la modelo.

Además dio recomendaciones a sus seguidores jóvenes de algunos libros para leer. “Tengo muchos libros que les compartiría, pero mi #1 es este ‘Una vida con propósito’”, lo estudié en mi clase dominical hace unos años y ojalá puedan leerlo también”, destacó.

Montenzuma habló de todo un poco, entre ello lo nerd que era cuando estaba en la primaria y secundaria. “En el ID Bachiller en Ciencias estudiaba y me aplicaba en mate. Pero era una experta improvisando charlas y amaba geografías, historias, español, física, biología, me caía mal la química”, afirmó Rosa Ibeth.