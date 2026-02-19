Show - 19/2/26 - 10:43 PM

Nando Boom, Natti Natasha y Dímelo Flow conquistan Premio Lo Nuestro

Los artistas se llevaron el premio con "Dem Bow" en la categoría Mejor Canción Dembow.

 

La música urbana volvió a hacer historia y esta vez con sello panameño y dominicano. El legendario artista panameño Nando Boom, junto a la estrella dominicana Natti Natasha y el reconocido productor Dímelo Flow, se alzaron con el premio a Mejor Canción Dembow gracias a su explosivo tema “Dem Bow”.

El galardón celebra una producción que no solo encendió las plataformas digitales, sino que también rinde homenaje a las raíces del dembow, ritmo que tiene una conexión histórica con Panamá y República Dominicana. La unión de generaciones fue clave: Nando Boom, considerado pionero del movimiento urbano en español, aportó su esencia clásica; Natti Natasha sumó su fuerza femenina y presencia internacional; mientras que Dímelo Flow imprimió su sello moderno en la producción.

"Dem Bow” logró conquistar al público por su energía contagiosa y su mezcla de sonidos tradicionales con una propuesta fresca. 

 Febrero 20, 2026
 Febrero 20, 2026
 Febrero 20, 2026
 Febrero 19, 2026
 Febrero 19, 2026

