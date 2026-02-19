'Pucho' Bustamante celebra el premio de Nando Boom

El veterano “manager” panameño Ramón “Pucho” Bustamante no pudo contener la emoción tras el galardón en Premio Lo Nuestro en la categoría Mejor Canción Dembow por el tema “Dem Bow”, interpretado por Nando Boom, Natti Natasha y producido por Dímelo Flow.

Con más de 40 años de trayectoria en la industria, Bustamante describió el reconocimiento como “un momento único”, asegurando que es la recompensa a décadas de trabajo constante en favor del reggae en español y el dembow. “Es un trabajo de 40 años que hoy se ve reconocido por la cadena latina más importante de Estados Unidos”, expresó con orgullo.

El representante también destacó la importancia del respaldo del público latino, agradeciendo por el apoyo masivo en las votaciones. “Hemos tenido la bendición de contar con gente buena que Dios ha puesto en nuestro camino. Gracias a todos los medios de comunicación y a nuestro bello país Panamá que se volcó a votar”, manifestó.



El triunfo de “Dem Bow” no solo celebra un éxito musical, sino que reafirma el legado de Nando Boom como uno de los pioneros del género urbano y consolida la unión de talentos panameños y dominicanos en una premiación de alcance internacional.