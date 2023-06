Narco muerto en Perú vinculado a Roberto Blades; Rubén lo desmiente

Tremendo despelote le han armado al cantante Roberto Blades, esto luego que medios peruanos indicaran que Lerry Jaén Valera, narcotraficante que fue asesinado junto a tres de sus amigos en una lujosa mansión ubicada en Pachacamac, Perú, no solo era vinculado a una organización criminal internacional de lavado de activos, sino que también era amigo de renombrados personajes artísticos, entre ellos, el famoso salsero.

En dichos artículos de los medios "Popular", "América TV", "La República" e "Infobae", hacen mención de Roberto Blades e indican que Jaén Valera, también conocido con el alias de 'Michael' o 'Doctor', seguía haciéndose pasar como un próspero empresario dedicado a la realización de eventos musicales para seguir operando en el ilícito negocio del tráfico de drogas sin despertar sospechas.

"Realizaba este tipo de eventos de naturaleza artística, conciertos. Eso le permitía estar vinculado con algunos artistas nacionales y extranjeros", señaló el general PNP José Ludeña, jefe de la Dirección Antidrogas.

Recalcan que esto quedó evidenciado en videos que fueron grabados durante la realización de algunos eventos privados que Michael realizó, donde participaron conocidos cantantes nacionales e internacionales. Uno de ellos fue el llevado a cabo el 28 de enero del año pasado, cuando se llevó a cabo una fiesta donde participó la orquesta Zaperoko del Callao y el reconocido salsero Roberto Blades.

En dichos metrajes el cantante extranjero envió una dedicatoria especial para la madre de Lerry Jaén, quien disfrutaba de su música casualmente junto a Luis Miguel Arrese Quispe, Camilo Torres Huayhuata y James Palomino Vega, también asesinados el último 27 de mayo en la opulenta residencia del fundo San Carlos Bajo.

También dicen que un mes después, Blades también cantó para el 'Doctor' en una lujosa fiesta por su cumpleaños, evidenciando que ambos tenían más que un simple acuerdo.

Al ver lo que estaba circulando, Rubén Blades dijo que esto era falso, aunque la nota hace referencia a su hermano.

"Algo que se hace pasar por medio informativo titulado ¨EL POPULAR¨ falsamente presenta, en mayúsculas, la "noticia" de que yo participé en fiestas de un narcotraficante y que este era "intimo amigo" mío. No se de qué hablan, nunca participé en esas actividades festivas y no conozco a la persona a la que se refieren. Incluso me señalan como "participando en varios videos". Es posible que se estén refiriendo a mi hermano Roberto.

Recalca: "Pero como consideraron que con mi nombre podrían generar mas escándalo noticioso, me señalan falsamente. ¿Qué hace uno contra esta clase de estupidez, o de maldad? ¿Alguien se ofrece a demandarlos legalmente por mi?".