Nawat Itsaragrisil es sancionado tras insultar a la miss Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, fue sancionado y su participación en los eventos de Miss Universo ha sido restringida luego del tenso altercado donde insultó a Fátima Bosch, la representante de Miss Universe México.

Fue el copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha, se pronunció este 4 de noviembre en defensa de la mexicana y anunció las consecuencias corporativas y legales contra Itsaragrisil.

Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, decidió tomar medidas contundentes contra Nawat Itsaragrisil, alegando que había "olvidado el verdadero significado de lo que significa ser un anfitrión genuino".

Rocha informó, a través de un video publicado en redes sociales, que se tomarán "acciones corporativas y legales" contra Itsaragrisil "como consecuencia y resultado de la serie de actos malintencionados".

También destacó la gravedad de las acciones de Nawat, señalando que él humilló, insultó y le faltó al respeto a la mexicana. Además, denunció el "grave abuso de llamar a seguridad para intimidar a una mujer indefensa".

El embolille entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch se originó durante una reunión preliminar, en la ceremonia de imposición de bandas oficiales. El director tailandés acusó a Bosch de supuestamente no promover a Tailandia, el país anfitrión.

Nawat la llamó “tonta” y “cabeza hueca". Como reacción a los insultos, Bosch abandonó la habitación, siendo seguida por varias participantes, incluyendo a Miss Irak y Miss Universo 2024. Según reportes de medios locales, Nawat intentó detener la salida de las concursantes con una advertencia: “Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntense”.

Fátima Bosch declaró que, aunque amaba y respetaba a Tailandia, la acción del director “no fue respetuosa”. Explicó que él la atacó y le dijo que se callara, y que la había llamado "tonta" porque tenía problemas con la organización.

Bosch sentenció que las mujeres empoderadas usan esta plataforma y nadie puede silenciar su voz.