Neka aclara por qué no fue a la boda de Carolina y Pablo

Luego de varios días de la boda de Carolina Castillo y Pablo Brustein, muchos de sus seguidores se quedaron intrigados del por qué la exguerrera Neka Prila no estaba entre los invitados de la ceremonia.

Bueno, tras ser indagada por sus fieles seguidores, Prila salió aclarar todo el asunto, y pues resulta que no pudo asistir debió a que no tenía con quien quedará su hijo Ale. Ella contó que a comparación de muchas madres, ella no tiene nana, pues ella sola se encarga de todo.

”Yo no tengo nada, y no tenía quien cuidará el bebé, entonces pues, no iba a ir sola, pues Ale me dijo oye ve, pero yo no quería ir sin él”, confesó la licenciada en Comercio Internacional y Logística.

Añadió: “Existe muchas mamás que no tienen nada, cuando tengo que hacer cosas en el día tiene a sus abuelitos y sus tías, que lo cuidan”.

Destacó que, si fue a la despedida de soltera, porque era de mujeres y su pareja se quedó con el bebé.

Neka mencionó que pronto comenzará a tener nana para ver cómo les va, actualmente solo tiene una persona que le ayuda con los oficios del hogar.

Por otro lado, fue preguntada si quería otro hijo, a lo que ella respondió que si lo ha pensado, que desea tener uno más.

“Con Alex me basta y me sobra, pero quiero uno más y ya, pero estoy pensando cuando Alex tenga 10, porque él es candela”, dijo la exguerrera.