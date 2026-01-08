Show - 08/1/26 - 12:00 AM

Neka Prila y su esposo le dan la bienvenida a Rafael

Neka Prilla comenzó el año con una de las noticias más especiales de su vida: el nacimiento de su segundo hijo.

A través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, la exguerrera compartió una fotografía en blanco y negro tomada en la sala de parto, donde aparece junto a su pareja y el recién nacido, un momento cargado de amor y emoción.

“El mejor final del año y el comienzo más perfecto de nuestras vidas. Bienvenido, Rafael”, escribió Neka en el mensaje que acompañó la imagen, revelando además que el pequeño llegó al mundo el 31 de diciembre de 2025, convirtiendo el cierre del año en una fecha aún más inolvidable para la familia.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de felicitaciones, buenos deseos y corazones por parte de seguidores, amigos y colegas del medio, quienes celebraron la llegada del nuevo integrante.

Neka Prila inicia el año sumando una nueva razón para sonreír, consolidando su faceta más personal y familiar. La llegada de Rafael marca un momento muy especial para la también creadora de contenido y los suyos.

