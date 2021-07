Se defiende: ‘Las tengo sofocadas a todas’

La maquillista panameña Tatiana Vélez se defendió de quienes la atacan, en las redes sociales, luego de realizarse sus procedimientos.

Pues resulta que la exnovia del cantante Yemil compartió algunas fotografías de su antes y después de sus operaciones, y fue atacada por su cuerpo antes de dichas intervenciones.

“Senos caídos”, “¿Cuántos hijos ella ha amamantado?”, “Senos de indígena”, “Así de caídas están mis esperanzas a que haya un mejor gobierno”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

Recordemos que hace algunas semanas, la maquillista y su madre viajaron a Bogotá, Colombia, para hacerse unos arreglos, estos mediante canje, según lo confesó ella misma.

Por lo que rápidamente, Vélez dio su pa' atrás a sus “haters”.

“Ustedes me dan dolor en este silicón, en este, porque en el otro no. Yo les voy a decir algo, ustedes creen que ese poco de comentarios, dizque: ay, tenías las tetas bien ‘fuck up’ y no tenías ni hijos, que yo no sé qué... a mí no me interesa, así y se hacían desear chomba, así caídas, de indígena, como sea y se hacían desear. Las tengo sofocadas a todas”, expresó en sus historias de Instagram.