Nikeisha reveló que tendrá un niño; en redes preguntan por el papá

Nikeisha Sánchez, excompetidora de Calle 7 activó las redes al realizar la revelación de sexo del bebé, algo que llenó de emoción a sus fans y le dejaron muchas felicitacioens.

En el video se escucha A las invitadas gritan "niño, niño". Posteriormente pinchan el globo para dar a conocer que será un varón.

La famosa anunció su embarazo el pasado 8 de diciembre, Día de las Madres, generando todo tipo de comentarios sobre todo por su relación con Samuel Jaén, con quien terminó y al poco tiempo, el mismo dio a conocer que es bisexual.

"Ey, pero el papá es Samuel o que onda", "Todo cool y el papá", "Ya eso no es moda, queremos saber del papá de esa barriga", "Respeten, si ella no quiere dar nombres no la jodan", "Valen cebo, ella celebrando el anuncio y el montón de gente preguntando por el papá", eran parte de los comentarios que se podían leer.

Las redes de ella se mantienen privadas desde hace un tiempo.