Nikeisha Sánchez crea proyecto para madres, como ella, de niños especiales

La exparticipante de Calle 7, Nikeisha Sánchez, vuelve a dar qué hablar, pero esta vez lejos de la competencia y más cerca del corazón. La también madre anunció la creación de Hator Arriera, un proyecto social y económico pensado para apoyar a mujeres que, como ella, crían hijos con necesidades especiales y buscan una forma de generar ingresos sin descuidar su rol de mamá.

Con un mensaje cargado de honestidad y empatía, Nikeisha explicó que la iniciativa nace desde su propia experiencia de vida. “Nadie te va a entender más que yo, porque tengo un hijo con necesidades especiales y sé lo frustrante que puede ser”, expresó, destacando las dificultades que enfrentan muchas madres que crían solas y deben multiplicarse para cubrir educación, terapias y cuidados especiales.

La exparticipante del conocido programa aseguró que Hator Arriera no solo busca mejorar la economía de estas mujeres, sino también crear una red de apoyo entre madres que viven realidades similares. “Todas las que somos mamás de niños especiales sabemos el sacrificio, el trabajo y todo lo que conlleva sacarlos adelante”, señaló, resaltando el valor de la solidaridad y el crecimiento conjunto.

Nikeisha afirmó que el proyecto fue creado con amor y admiración hacia esas mujeres que luchan día a día por sus hijos. “Yo también fui esa mamá… las admiro, las entiendo y espero que este proyecto sea muy beneficioso para ustedes”, concluyó.