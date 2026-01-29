Show - 29/1/26 - 12:00 AM

Nikeisha Sánchez crea proyecto para madres, como ella, de niños especiales

Por: Marlene González mgonzalez@epasa.com -

La exparticipante de Calle 7, Nikeisha Sánchez, vuelve a dar qué hablar, pero esta vez lejos de la competencia y más cerca del corazón. La también madre anunció la creación de Hator Arriera, un proyecto social y económico pensado para apoyar a mujeres que, como ella, crían hijos con necesidades especiales y buscan una forma de generar ingresos sin descuidar su rol de mamá.

Con un mensaje cargado de honestidad y empatía, Nikeisha explicó que la iniciativa nace desde su propia experiencia de vida. “Nadie te va a entender más que yo, porque tengo un hijo con necesidades especiales y sé lo frustrante que puede ser”, expresó, destacando las dificultades que enfrentan muchas madres que crían solas y deben multiplicarse para cubrir educación, terapias y cuidados especiales.

La exparticipante del conocido programa aseguró que Hator Arriera no solo busca mejorar la economía de estas mujeres, sino también crear una red de apoyo entre madres que viven realidades similares. “Todas las que somos mamás de niños especiales sabemos el sacrificio, el trabajo y todo lo que conlleva sacarlos adelante”, señaló, resaltando el valor de la solidaridad y el crecimiento conjunto.

Nikeisha afirmó que el proyecto fue creado con amor y admiración hacia esas mujeres que luchan día a día por sus hijos. “Yo también fui esa mamá… las admiro, las entiendo y espero que este proyecto sea muy beneficioso para ustedes”, concluyó.

Te puede interesar

Yen Video le responde a los haters que lo critican y los deja poquititos

Yen Video le responde a los haters que lo critican y los deja poquititos

 Enero 28, 2026
Sol dio a luz y lo celebró con sus seguidores que la quieren

Sol dio a luz y lo celebró con sus seguidores que la quieren

 Enero 28, 2026
Marc y Nadia anunciaron que serán padres otra vez; es el octavo del artista

Marc y Nadia anunciaron que serán padres otra vez; es el octavo del artista

 Enero 28, 2026
¿Julio planea contrademandar? Aseguran que le han afectado su imagen

¿Julio planea contrademandar? Aseguran que le han afectado su imagen

 Enero 28, 2026
El Tuox ofrece disculpas a féminas por ser mencionadas en ‘Fallador’

El Tuox ofrece disculpas a féminas por ser mencionadas en ‘Fallador’

 Enero 28, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó
Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil

Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"

Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"