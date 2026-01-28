Yen Video le responde a los haters que lo critican y los deja poquititos
"Van a preferir estar mal contigo para estar bien conmigo. Y no es porque yo quiera meterte el pie. Si quieres triunfar en el medio... ese es el consejo que te doy no te cierres las puertas con nadie", continúo.
Yen Video no se quedó callado ante la ola de críticas por su reality show "El Parking" y ha respondido defendiendo su proyecto y el talento nacional.
Desde el inicio de todo Yen ha pedido a la gente que no "fune" (cancele) los proyectos panameños que buscan dar visibilidad al talento del país.
"No te tranques la puerta. Acuérdate que Panamá es pequeño y el éxito puede estar justo del otro lado... y quién sabe, de repente yo soy el vigilante que te la abre. Nadie va a querer estar bien contigo para estar mal conmigo", inició dicienco.
A pesar de que el reality sigue generando polémica con constantes peleas y sanciones a los participantes, Yen Video se mantiene firme en su postura de apoyar el entretenimiento hecho en Panamá.