Sol dio a luz y lo celebró con sus seguidores que la quieren

Solimar Ceballos, mejor conocida como Sol en Calle 7 Panamá, anunció oficialmente su embarazo en septiembre de 2025 y hace unas horas confirmó que había dado a luz.

Ella se despidió del programa el 26 de septiembre de 2025 para enfocarse en su etapa como madre.

El equipo y sus compañeros celebraron la noticia con emoción, marcando su salida de la competencia en la Temporada 26.

Sol dio gracias por esta nueva bendición en su vida.